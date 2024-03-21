БАПОР призвало страны ЕС возобновить его финансирование

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в среду призвало страны Евросоюза, ранее приостановившие поддержку организации, вновь начать выделять ему деньги.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Financial Times (FT).

"Заместитель генерального комиссара БАПОР Натали Букли призвала девять стран ЕС, кто остановил поддержку агентства, возобновить выплаты в ближайшее время", - пишет издание.

По ее словам, имеющихся средств агентству хватит максимум до начала мая. "Мы сможем справиться до конца апреля или начала мая, дальше - неизвестно", - приводит FT слова Букли. При этом она приветствовала возобновление помощи от таких стран ЕС, как Дания и Швеция.

Издание пишет, что из стран ЕС Австрия, Эстония, Финляндия, Германия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды и Румыния пока не приняли решение вновь финансировать БАПОР.

Также, по его данным, генсек ООН Антониу Гутерриш на саммите ЕС в четверг призовет страны ЕС возобновить передачу средств БАПОР. Неназванный чиновник, знакомый с ситуацией, сообщил FT, что большинство стран-членов ЕС пришли к выводу, что работа БАПОР незаменима.

На прошлой неделе сообщалось, что Австралия возобновит приостановленное ранее финансирование БАПОР из-за ухудшающейся гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Дания также пообещала продолжить выделение средств агентству. Ранее финансирование БАПОР также возобновили Швеция и Канада.

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