Взрыв на шахте в Пакистане

На угольной шахте в Харнайском районе Пакистана произошел взрыв.

Как передает Day.Az, об этом передает газета Dawn.

Главный инспектор шахт провинции Белуджистан Абдул Гани Балоч заявил, что 20 шахтеров находились внутри шахты, когда ночью произошел взрыв метана.

Он добавил, что спасательные команды обнаружили 12 тел, а выжившие были доставлены в больницу.

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