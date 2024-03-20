Армия Израиля заявила об уничтожении десятков радикалов в больнице "Аш-Шифа"

Израильские военные продолжают операции и рейды на территории медицинского центра "Аш-Шифа" в секторе Газа, там уничтожены не менее 90 палестинских радикалов, допрошены более 300 человек, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"На данный момент силы ликвидировали около 90 террористов в районе [больницы "Аш-Шифа"], Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности допросили более 300 подозреваемых на территории комплекса, еще 160 подозреваемых были переведены на территорию Израиля для дальнейшего допроса", - говорится в сообщении.

Кроме того, израильские ВВС нанесли удар по пусковой установке на севере Газы, принадлежащей палестинскому радикальному движению ХАМАС, в ответ на обстрелы города Сдерот на юге Израиля 19 марта. Силы Израиля также продолжают действовать в центральной части и на юге палестинского анклава, где ликвидировали не менее 10 боевиков, в том числе районе лагеря Джабалия и в Хан-Юнисе.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве.

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