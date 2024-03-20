В Кремле поставили под сомнение эффективность миссии ЕС в Армении

Стоит поставить под сомнение потенциальную эффективность миссии ЕС в Армении.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вопрос заключается в том, что именно является предметом наблюдения и признается ли эта миссия азербайджанской стороной. Я сомневаюсь, что там с пониманием будет встречен такой мандат. Это одностороннее решение Еревана. Стоит поставить под сомнение потенциальную эффективность такой миссии", - подчеркнул он.

Отметим, что парламент Армении ратифицировал соглашение с ЕС о статусе наблюдательной гражданской миссии ЕС на границе с Азербайджаном. Соглашение регулирует деятельность миссии ЕС в Армении, а также уточняет функции миссии на территории страны. Членов миссии не могут задерживать или арестовывать, личный состав пользуется в принимающей стране неприкосновенностью от уголовного преследования. Неприкосновенны также объекты наблюдателей ЕС.

Кроме того, евронаблюдатели освобождаются от таможенных процедур, визовых и миграционных требований. Они получают право свободного и неограниченного передвижения по всей территории страны.

Мониторинговая миссия ЕС в Армении была запущена 23 января 2023 года. Численность сотрудников изначально составляла 100 человек. При этом 11 декабря того же года их количество было решено увеличить до 209 человек.

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