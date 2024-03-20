https://news.day.az/world/1646227.html ЕС перевел Украине первый транш
ЕС перевел Украине первый транш
Евросоюз перевел Украине первый транш в €1,5 млрд в рамках программы бюджетной поддержки в €50 млрд до 2027 года, сообщил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС - Украина, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня мы перевели первый транш в рамках украинского фонда - нашей программы поддержки Украины в €50 млрд", - заявил он.
По его словам, доходы от замороженных активов РФ в размере около €3 млрд в год должны дополнить €5 млрд, выделенные ЕС на поставки оружия Киеву.
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