В Турции запретят АЗС продажу «улучшенного» бензина

В Турции с 30 апреля запретят продажу на АЗС "маркетинговых" видов топлива. Об этом сообщил местный телеканал Ahaber, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет об улучшенных сортах бензина с такими приставками, как ultra force, power, fuelsave, VMax, VPro, который продавался по завышенным ценам. АЗС рекламируют такое топливо как более качественное и способствующее лучшей работе двигателя, а также экономичному расходу.

Управление по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции приняло такое решение для унификации цен на бензин. Теперь на заправках страны можно будет купить только бензин АИ-92, АИ-95, дизельное топливо и газ. EPDK отметило, что все виды продаваемого в Турции топлива соответствуют стандартам качества, а какие-либо отличия между обычным бензином и его "улучшенными" сортами отсутствуют.

Управление по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции приняло такое решение для унификации цен на бензин. Теперь на заправках страны можно будет купить только бензин АИ-92, АИ-95, дизельное топливо и газ. EPDK отметило, что все виды продаваемого в Турции топлива соответствуют стандартам качества, а какие-либо отличия между обычным бензином и его "улучшенными" сортами отсутствуют.

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