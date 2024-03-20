Премьер-министр Ирландии заявил, что уходит в отставку

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар объявит позднее 20 марта об отставке с поста главы кабмина и партии "Фине гэл". Об этом сообщили газета Irish Independent и телеканал RTE, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации телеканала, это объявление, причины которого пока не уточняются, не должно привести к досрочным выборам в парламент. Пост главы правительства должен будет занять новый лидер партии, которого предстоит выбрать.

Должность премьера 45-летний Варадкар занимает с декабря 2022 года. До этого он был главой правительства республики с июня 2017 года по июнь 2020 года.

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