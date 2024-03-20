Армия Израиля заявила о ликвидации представителей руководства ХАМАС в Рафахе

Израильские военные ликвидировали представителей руководства радикального палестинского движения ХАМАС в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, были уничтожены не менее четырех человек, которые, по данным военных являлись причастными к деятельности вооруженного крыла ХАМАС. Они в том числе обеспечивали ему поддержание постоянного контроля на этой территории и участвовали в различных операциях.

"Эти боевики высокого ранга были представителями руководства ХАМАС в Рафахе. Частью их обязанностей являлось управление деятельностью террористической организации в гуманитарных зонах, они также отвечали за координацию с боевиками ХАМАС в поле", - говорится в заявлении. Они были ликвидированы в результате авиаудара истребителей ВВС Израиля, нанесенного на основании разведданных от армии и Службы общей безопасности (контрразведка), указали в пресс-службе.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

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