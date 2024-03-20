Швеция закупит у финской Patria более 300 бронемашин

Шведское управление оборонных закупок FMV (Forsvarets Materielverk) подписало контракт на закупку 321 шестиколесной боевой бронированной машины (ББМ) "Патриа" (Patria) у одноименного финского производителя. Об этом компания сообщила в пресс-релизе, опубликованном 20 марта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По заявлению фирмы, стоимость контракта составляет около 470 млн евро. Для "Патриа" это крупнейшая сделка из когда-либо заключенных со Стокгольмом.

Машины закупаются в варианте бронетранспортера (БТР) с современной защитой, каждый из которых способен перевозить до 12 солдат. Новая техника поступит на вооружение ливгардетского полка шведских Сухопутных войск, расквартированного в поселке Кунгсэнген, а также некоторых других подразделений на территории королевства.

"Швеция становится все более важным рынком для нас, и мы рады, что можем поддержать шведские вооруженные силы в период их значительного расширения, - заявил представитель компании Матс Варстедт. - Мы уверены, что сможем выполнить поставки в кратчайшие сроки, как мы делали это ранее".

Ранее Швеция уже получила от "Патриа" 20 таких бронемашин, которые в национальной номенклатуре носят название "Пансартеррэнгбил-300" (Pansarterrangbil 300). Они были заказаны в рамках отдельного контракта, подписанного в апреле 2023 года.

По заявлению производителя, бронемашины "Патриа" 6х6 имеют модульную конструкцию, что позволяет приспосабливать их под различные специальные задачи. Швеция, в частности, будет задействовать их не только в качестве БТР, но и как мобильные пункты связи и управления войсками, а также для медицинской эвакуации.

ББМ "Патриа" 6x6 была выбрана в качестве основы для разработки универсальной модульной бронированной платформы в рамках программы CAVS (Common Armoured Vehicle System), которая реализуется с участием таких стран Европы, как Финляндия, Латвия, Швеция и Германия. Что касается Финляндии, то в январе этого года страна приобрела дополнительные 40 таких машин, в общей сложности закупив у "Патриа" 131 ББМ.

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