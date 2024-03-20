В Нидерландах не исключили санкций против Израиля в случае...

Нидерланды не исключают возможность введения санкций против Израиля в случае проведения еврейским государством масштабной военной операции в Рафахе. Об этом заявил и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте на дебатах в парламенте. Его словам приводит информационный портал NL Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Если правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху начнет атаку, кабинет министров немедленно соберется для того, чтобы обсудить возможные шаги, отметил он. Что это за шаги, и.о. премьера Нидерландов не уточнил, однако добавил, что "санкции не исключены".

Такая атака, подчеркнул Рютте, будет иметь "политические последствия" и Израиль прекрасно об этом осведомлен. Она "кардинально изменит ситуацию" и приведет к гуманитарной катастрофе, добавил глава голландского правительства.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

Конфликт привел к значительному ухудшению гуманитарной обстановки в секторе Газа. Как считают в ООН, на территории, где проживают 2,3 млн человек, в любой момент может начаться голод.

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