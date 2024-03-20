МИД Швеции о размещении ядерного оружия или базы НАТО в стране

Швеция не видит причин размещать ядерное оружие или постоянные базы НАТО на своей территории в мирное время. Эта позиция изложена во внешнеполитической декларации, представленной в парламенте главой МИД Тобиасом Билльстрёмом в связи с вступлением королевства в Североатлантический альянс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Швеция подала заявку на членство в НАТО, получив широкую поддержку в парламенте. Эта позиция тверда, но, как и в других странах Северной Европы, нет никаких причин иметь ядерное оружие или постоянные базы на территории Швеции в мирное время", - говорится в документе. Как заверили его авторы, "Швеция будет защищать и продвигать трансатлантическое сотрудничество, работать над дальнейшим присутствием Соединенных Штатов в Европе и вносить вклад в безопасность НАТО в целом".

В среду в интервью телеканалу SVT Билльстрём подтвердил, что королевство поддерживает ядерную доктрину альянса. "Естественно, Швеция полностью поддерживает ядерную концепцию НАТО как часть потенциала устрашения, <...> его важно иметь, так как если у демократий нет ядерного оружия, то оно есть у диктатур, которые от него не откажутся и будут использовать для шантажа. Так что концепция есть, и мы должны исходить из нее", - считает министр.

Как указывается в декларации, "географическое положение и способность Швеции поддерживать других союзников имеют решающее значение для того, чтобы НАТО могла действовать в этой части Европы". Правительство королевства намерено "участвовать в выполнении всех основных задач НАТО: сдерживании и коллективной обороне, кризисном регулировании и сотрудничестве в области безопасности".

Власти Швеции утверждают, что одна из угроз исходит со стороны РФ. "Что касается России, наша безопасность должна быть гарантирована с позиции силы - политической, экономической и военной, - говорится в документе. - Наш вклад в сдерживание и оборону НАТО является важной частью ограничения вариантов действий России и приносит значительную пользу альянсу в целом". Глава МИД напомнил, что военные расходы королевства в этом году превысят 2% ВВП. Он призвал к "справедливому распределению [финансового] бремени внутри НАТО".

В декабре 2023 года министры обороны Швеции и США подписали соглашение о военном сотрудничестве, которое дает американским вооруженным силам право и возможность использовать 17 баз, объектов и военных зон, расположенных в том числе в Кируне, Эстерсунде и Лулео на севере королевства, Хальмстаде на юго-западе, Роннебю на юге, Висбю на острове Готланд и Уппсале в 70 км от столицы. В списке и военно-морская база Берга на Стокгольмском архипелаге. Оговорок о запрете американцам ввозить ядерное оружие на эти базы в документе нет.

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