Истребитель F-16 рухнул в Греции

Самолет-истребитель F-16 Военно-воздушных сил (ВВС) Греции разбился в акватории близ острова Псатура, расположенном в архипелаге Северные Спорады. Об этом сообщает местная газета Protothema, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"F-16 разбился на острове Псатура к югу от Халкидики", - гласит подпись к материалу.

Согласно информации Главного штаба авиации, крушение потерпел одноместный самолет F-16 Block 52+ 337-й эскадрильи 110-го истребительного авиационного полка в греческом городе Лариса.

В статье уточняется, что пилот успел покинуть воздушное судно, потерпевшее крушение. Мужчину подобрал обнаруженный в этом районе гидроцикл, который находится в контакте со спасательными бригадами.

"Обстоятельства инцидента пока до конца не выяснены", - заключается в публикации.

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