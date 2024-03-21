Генпрокуратура ФРГ начала расследование перехвата разговора немецких офицеров

Генеральная прокуратура Германии начала расследование перехвата разговора немецких офицеров. Об этом сообщает телеканал WDR со ссылкой на свои источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Дело расследует генеральный прокурор ФРГ. Как отмечают источники, генпрокуратура завела дело против неизвестных лиц по подозрению в "тайной агентурной деятельности".

В ведомстве считают, что к перехвату разговора причастны российские спецслужбы.

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