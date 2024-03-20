Очередной провал армянской экономики в области авиации

Авиационная отрасль Армении потерпела очередной провал. Широко разрекламированный проект национального авиаперевозчика Армении Fly Arna провалился, нет никаких оптимистических оснований думать о его продолжении. Об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ на вопрос депутата Арсена Торосяна.

"Вынужден признать, что этот проект провалился. Но следует учитывать следующие обстоятельства: это решение было принято в ситуации, когда была пандемия коронавируса. Бюджетные авиакомпании, с которыми у нас была договоренность, прекратили полеты в Армению из-за пандемии коронавируса. И мы в этой ситуации приняли решение, по сути, доверив управление компанией одному из крупных игроков на внешнем рынке. Но позже ситуация на рынке претерпела определенные изменения, на рынке появились новые компании, в том числе на рынке Армении, и Fly Arna не выдержала конкуренции", - сказал Пашинян.

На вопрос депутата, закрыта ли тема или правительство будет что-то делать с Fly Arna, Пашинян ответил: "К сожалению, у нас нет причин с оптимизмом смотреть на реализацию этого проекта".

Таким образом, Армения в очередной раз осталась без национального перевозчика, который был совместным проектом правительства Армении и авиакомпании Air Arabia из Шарджи, правитель которой известен своими проармянскими симпатиями. Он даже был награжден орденом Месропа Маштоца за то, что разрешил постройку армянской церкви в Шардже, первой на аравийском полуострове. По традиции строительство специальных зданий для христианских церквей не практикуется, в виду того, что там расположены главные мусульманские святыни Мекка и Медина. Поэтому проживающие там христиане, как правило, используют обыкновенные помещения для собраний без отличительных знаков.

Будут ли после этого эмиратские инвесторы вновь рисковать своими деньгами и вкладывать средства в убыточные проекты в Армении? Ответ очевиден. Да и для других потенциальных инвесторов это станет серьезным уроком.