2024 год станет «годом войны и победы»

Текущий год станет для Израиля, ведущего военную операцию в секторе Газа, "годом войны и победы".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

"На ежегодном совещании, посвященном рабочим планам в министерстве обороны, я подчеркнул <...>, что 2024 год будет годом войны, но и годом победы", - написал министр в X (ранее Twitter).

Он указал на необходимость широкой консолидации израильского общества для достижения целей военной операции в секторе Газа. "Чтобы обеспечить наше количественное и качественное преимущество, необходимо мобилизовать все части народа и общества, только так мы сможем обеспечить победу в кампании и свое существование в нашей стране", - добавил Галант.

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