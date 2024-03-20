Турция продолжает рассчитывать на членство в ЕС

На пресс-конференции в Анкаре после переговоров с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердил, что стратегическое видение Турции стать членом Евросоюза остается в силе, однако выразил обеспокоенность отсутствием политической воли со стороны ЕС для развития такого диалога, передает Day.Az.

Фидан подчеркнул, что Турция готова к укреплению отношений с отдельными странами ЕС, но призвал к консенсусу в решениях с ЕС, что, как он отметил, не всегда случается в пользу Турции. Он также отметил нерешенные вопросы в переговорном процессе, такие как расширение таможенного союза, торговые отношения, визовая либерализация и миграционная политика.

Глава МИД Турции выразил надежду на изменения в политической позиции ЕС после предстоящих выборов в Европарламенте и призвал к развитию более позитивных отношений между Турцией и ЕС независимо от исхода выборов.

Относительно сотрудничества в сфере безопасности, Фидан отметил недостаточный анализ Брюсселем перспектив сотрудничества с Турцией и выразил необходимость начать диалог по вопросам геостратегической безопасности для обсуждения взаимных интересов и рисков.