Спецпредставители Турции и Армении проведут встречу

В процессе урегулирования армяно-турецких отношений предложение специального представителя Турции Сердара Кылыча о проведении встречи в Ереване не было отклонено. Есть решение о проведении встречи, однако пока не определены дата и место встречи, их необходимо согласовать в рабочем порядке.

Как передает Day.Az, об этом армянским СМИ сообщил спецпредставитель РА по нормализации армяно-турецких отношений Рубен Рубинян, не раскрыв, при этом других подробностей.

Напомним, на форуме в Анталье Кылыч предложил провести в Ереване встречу спецпосланников. Рубинян ответил, что армянская сторона ответит на это предложение.

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