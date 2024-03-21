США и Южная Корея подготовили армии к городской войне

Военные США и Южной Кореи проводят учения по отработке навыков ведения боя в городской обстановке на тренировочном полигоне.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap.

Всего участвовали 400 человек, были привлечены танки, вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Полигон находится рядом с пограничным южнокорейским городом Пхаджу. Союзники отрабатывали действия по обороне в случае внезапного нападения, а также наступательные операции в условиях городской застройки. Военнослужащие совершенствовали навыки боя в подземных объектах на фоне конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

Учения пятидневные и завершатся 22 марта.

С 11 по 22 марта США и Южная Корея проводят учения по форсированию реки Имджинган, расположенной в районе рядом с границей с КНДР и городом Пхаджу.

КНДР 18 марта провела учебные стрельбы из реактивных систем залпового огня сверхкрупного калибра 600 мм. Учениями руководил лидер народной республики Ким Чен Ын.

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