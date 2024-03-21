Республиканцы намерены допросить Байдена в рамках расследования по импичменту

Председатель комитета по надзору Палаты представителей американского Конгресса Джеймс Комер заявил, что планирует пригласить президента США Джо Байдена для дачи показаний в рамках расследования комиссии по импичменту.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил портал Axios.

"В ближайшие дни я приглашу президента Байдена в комитет по надзору, чтобы он дал показания", - сказал Комер.

Он добавил: "Я заверяю, что американский народ сможет сам оценить честность президента и его пригодность для должности, которую он сейчас занимает".

Заявление было сделано в связи со слушаниями с бывшими партнерами сына президента - Хантера Байдена. Они повторили заявления, которые ранее делали в частном порядке: президент обсуждал бизнес с сыном Хантером. Ранее оба Байдена опровергали это.

Белый дом раскритиковал республиканцев Палаты представителей за то, что они не прекратили расследование по импичменту.

"Пустая трата времени. Пришло время покончить с этим печальным фарсом. Есть реальные проблемы (...)", - говорится в заявлении представителя Белого дома по надзору и расследованиям Яна Сэмса.

Республиканцы уже несколько месяцев ведут расследование по импичменту, которое в основном сосредоточено на деловых сделках членов семьи Байденов и пытаются найти четкую связь между действиями Джо Байдена в качестве вице-президента и его сына Хантера.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!