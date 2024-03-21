В Германии призвали Европу стать самостоятельнее в вопросах обороны

Европейцы должны больше вкладывать в свою обороноспособность и не рассчитывать, что США всегда будут делать это за них. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ и министр экономики Роберт Хабек, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В том, что касается обороноспособности, Европа должна сделать свое собственное домашнее задание. К тому, что вернулась война, мы не подготовились. Нам нужно это сделать, мы не можем полагаться на то, что все счета будут оплачивать американцы", - сказал он, выступая на конференции Europe 2024.

По его словам, это нужно делать вне зависимости от того, победит ли на президентских выборах в США Дональд Трамп или нет. "В противном случае мы рискнем многим", - добавил Хабек.

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