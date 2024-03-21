https://news.day.az/world/1646328.html Турецкая армия задержала двоих террористов, бежавших из Северного Ирака
Турецкая армия задержала двоих террористов, бежавших из Северного Ирака
Турецкая армия задержала двоих террористов, бежавших из Северного Ирака.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Turkicworld, об этом министерство национальной обороны Турции заявило в своем аккаунте в социальной сети.
"В результате решительных действий турецких военных два террориста РПК, бежавших из своих убежищ в Северном Ираке, были задержаны на нашем пограничном пункте Хабур", - говорится в сообщении минобороны Турции.
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