Немецкая армия получит четыре системы ПВО Patriot

Комитет по вопросам бюджета парламента ФРГ согласовал закупку четырех новых систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot для Вооруженных сил (ВС) Германии. Об этом сообщает издание Handelsblatt, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Общая сумма сделки составляет 1,3 миллиарда евро. Отмечается, что ранее Бундесвер передал Украине два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot, из-за чего у немецкой армии осталось только десять таких установок.

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