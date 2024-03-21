В ЕС призвали запретить импорт зерна из России

Министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии призвали Еврокомиссию запретить импорт зерна из России и Белоруссии в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщило министерство сельского хозяйства Литвы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инициатором обращения стала Литва. Главы ведомств также попросили еврокомиссаров "обеспечить сотрудничество стран-членов ЕС, чтобы это ограничение эффективно применялось на всей территории ЕС".

"Министры подчеркнули важность реализации мер, направленных на предотвращение попадания украденного зерна из Украины на рынок ЕС", - говорится в сообщении. По словам министра сельского хозяйства Литвы Кестутиса Навицкаса, доходами от продажи зерна Москва финансирует специальную военную операцию, а также оказывает этими поставками давление на внутренний рынок ЕС, конкурируя с продукцией местных производителей.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!