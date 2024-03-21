Испания поставит Украине 20 танков Leopard

Испания готовится поставить Украине 20 танков Leopard 2A4, следует из опубликованного списка поставок Киеву в период с марта 2022 по февраль 2024 года. Об этом пишет издание Infodefensa, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как следует из текста, передача 20 танков одобрена межминистерским советом по торговле и контролю оборонных материалов и технологий двойного назначения, боевые машины будут добавлены к уже десяти отправленным ВСУ.

В материале также отмечается, что в указанный период в Украину был осуществлен экспорт на сумму 190 млн евро, в которую вошли приборы ночного видения, одежда, радиосвязь, БПЛА, системы управления оружием и наведением боеприпасов, различное вооружение, и десять танков Leopard 2A4.

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