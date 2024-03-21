Отряды "Хезболла" обстреляли поселения на севере Израиля
Бойцы шиитской милиции "Хезболла" открыли огонь по населенным пунктам Авивим и Метула на севере Израиля в ответ на авиаудары по ливанской территории.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении формирования в Telegram-канале.
В нем утверждается, что шиитские бойцы поразили два дома, в которых проживают израильские военные. "Среди солдат противника есть раненые", - отмечается в тексте.
Был обстрелян также механизированный патруль израильских войск возле погранпоста Эль-Багдади. В результате прямого попадания выведены из строя военно-транспортные средства.
Как указывается в заявлении, "операции против вражеских сил проведены в ответ на агрессивные нападения на ливанские мирные селения".
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