МИД Китая выступил против вмешательства США в территориальный спор с Индией

Китай осуждает вмешательство США в территориальной спор между Китаем и Индией.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Линь Цзянь.

"Делимитация китайско-индийской границы является делом этих двух стран и не имеет никакого отношения к США", - подчеркнул Линь Цзянь. Китайский дипломат также отметил, что Вашингтон никогда не жалел усилий для разжигания противоречий между другими государствами в угоду своим геополитическим интересам.

"Цзаннань (китайское название индийского штата Аруначал-Прадеш - прим.) является неотъемлемой частью КНР", - заключил представитель МИД КНР.

20 марта Госдепартамент США выступил с заявлением о том, что США признают Аруначал-Прадеш территорией Индии и выступают против любых односторонних попыток сдвинуть линию фактического контроля между странами. Ранее визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в спорный регион спровоцировал дипломатический протест со стороны КНР.

Между Индией и Китаем в Гималаях отсутствует демаркированная граница, две страны разделяет линия фактического контроля, что остается источником напряженности на протяжении десятилетий. В 1959 году Индия заявила об отторжении китайской стороной части штата Аруначал-Прадеш, в 1962 году вспыхнул вооруженный конфликт, в результате которого под контроль Китая перешли принадлежавшие Индии около 38 тыс. кв. км в горных районах.

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