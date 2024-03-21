В ЕС призвали инвестировать в оборону «без табу»

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон выступили за заметное увеличение коллективных долгосрочных инвестиций в европейскую оборону "без табу", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Европейская производственная система сегодня может производить более 1 млн артиллерийских боеприпасов в год, и с помощью нового закона о поддержке производства боеприпасов в 2025 году мы достигнем производственной мощности в 2 млн", - отметили Боррель и Бретон в статье, опубликованной в испанской газете La Vanguardia. По их версии, ЕС должен "существенно увеличить коллективные инвестиции в долгосрочной перспективе" в оборону "без табу".

"Мы верим, что государства - члены ЕС проявят политическую волю и согласятся предоставить необходимые ресурсы для смелого рывка вперед, необходимого для того, чтобы взять бразды правления судьбой нашей собственной оборонной промышленности", - добавили они.

Бретон и Боррель также выступили за создание "Европы обороны, которая позволит [странам] действовать вместе с их союзниками, где это возможно, а также независимо, когда это необходимо". Они считают, что в нынешнем геополитическом контексте у ЕС нет выбора и он должен быть "готов к обороне", чтобы "сдерживать потенциальных агрессоров". В статье также содержится призыв к членам сообщества снизить зависимость Европы от закупок из-за рубежа.

По их версии, с 2022 года произошло изменение в менталитете европейских стран, которые, в частности, решили "массово инвестировать в оборону и поддержать Украину в военном отношении, выделив 28 млрд евро с начала войны и еще 21 млрд евро, объявленный на 2024 год". Политики призвали производить больше и инвестировать больше в оборону. "Мы не говорим о создании европейской армии, - отметили они. - Что нам нужно - и чего мы хотим достичь в ближайшие годы - это более тесное сотрудничество между нашими национальными армиями и более сильная оборонная промышленность в Европе".

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