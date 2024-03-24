Рекордное число американцев назвали главным врагом страны сами США

В Соединенных Штатах 5% жителей назвали главным врагом страны сами США. Это следует из опроса, проведенного компанией Gallup, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Данный результат стал самым высоким с тех пор, как этот вопрос впервые был задан в 2001 году.

Отмечается, что ранее не более 2% опрошенных называли США главным врагом страны. Так, в прошлом году только 1% респондентов дали такой ответ.

Исследование проводилось с 1 по 20 февраля среди 1016 взрослых жителей страны. Статистическая погрешность составила 4 процентных пункта.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!