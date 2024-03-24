Австралийцев оставят без кредитов и страховок из-за глобальной проблемы

Жители климатически уязвимых районов Австралии рискуют остаться без кредитов и страховок. Такое последствие глобального потепления допустили местные власти, пишет Insurance Journal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно новому докладу правительства Австралии, климатический кризис представляет реальную опасность для водных ресурсов материка, сельского хозяйства и экономической устойчивости страны. В настоящее время австралийцы все чаще подают иски о возмещении ущерба, причиненного стихией. Растущее число природных катаклизмов может заставить банки и страховые компании отказаться от обслуживания климатически неблагополучных районов Австралии.

Такой шаг финансовых организаций, как прогнозируют власти, произведет каскадный эффект на всю сферу экономики. Отказ в страховании и кредитовании местных жителей серьезно скажется на здравоохранении, социальной поддержке, промышленности и продовольствии. Кроме того, изменения климата могут повлечь всплеск миграции и нарушение международных торговых путей, предупреждают эксперты.

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