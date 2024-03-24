Жители Норвегии жалуются на ущерб от учений НАТО

Жители Норвегии жалуются на ущерб, который был нанесен военнослужащими и техникой НАТО во время проводившихся в стране учений. Об этом сообщает журнал норвежских вооруженных сил Forsvarets forum, ссылаясь на штабного офицера по охране окружающей среды Оперативного штаба Вооруженных сил (ВС) Норвегии Марианну Бо, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации сообщается, что во время и после учений норвежские вооруженные силы получили 116 обращений о нанесенном ущербе от жителей региона Финнмарк. ВС страны подсчитали, что всего ущерб составил от трех до восьми миллионов крон.

В частности, местные жители сообщали об ограждениях и фонарях, зданиях, автомобилях и лыжных трассах, которые были уничтожены тяжелой военной техникой. Марианна Бо также заявила о зафиксированных случаях "скопления технических материалов и мусора в снегу, а также загрязнения окружающей среды".

Военные учения НАТО Nordic Response начались в Скандинавии 5 марта.

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