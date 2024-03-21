Генсек ООН призвал международное сообщество избегать двойных стандартов

Международное сообщество должно следовать принципам, соответствующим Уставу ООН и международному гуманитарному праву, и избегать двойных стандартов в конфликтах на Украине и в секторе Газа.

Как передает Day.Az, об этом сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, приехав на саммит ЕС в Брюсселе.

Генсек ООН отметил беспрецедентное количество жертв в секторе Газа.

"Осуждая террористический акт ХАМАС 7 октября, мы осуждаем и то, что видим сейчас: беспрецедентное количество жертв в секторе Газа. Мы должны придерживаться принципов как в Украине, так и в секторе Газа, без двойных стандартов", - добавил он.

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