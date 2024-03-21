Главы Минобороны США и Израиля обсудят в Вашингтоне освобождение заложников в Газе

Министры обороны США Ллойд Остин и Израиля и Йоав Галант обсудят 26 марта на встрече в Пентагоне вопросы освобождения заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, и увеличения поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Во вторник на следующей неделе, 26 марта, министр Остин проведет в Пентагоне двустороннюю встречу с Галантом, на которой они продолжат обсуждение ряда вопросов, в том числе освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС, и необходимость направлять мирному палестинскому населению больше гуманитарной помощи", - сказала она.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!