https://news.day.az/world/1646498.html ЕС решил начать переговоры о членстве Боснии и Герцеговины
ЕС решил начать переговоры о членстве Боснии и Герцеговины
Председатель Евросовета Шарль Мишель объявил о решении европейских лидеров начать переговоры о вступлении Боснии и Герцеговины в Евросоюз.
Как передает Day.Az, об этом Шарль Мишель написал в соцсети X.
"Европейский совет принял решение начать переговоры о членстве Боснии и Герцеговины. Поздравляем! Ваше место в нашей европейской семье", - сказал он.
Он назвал это решение "важным шагом" на пути страны в ЕС.
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