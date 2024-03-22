ЕС решил начать переговоры о членстве Боснии и Герцеговины

Председатель Евросовета Шарль Мишель объявил о решении европейских лидеров начать переговоры о вступлении Боснии и Герцеговины в Евросоюз.

Как передает Day.Az, об этом Шарль Мишель написал в соцсети X.

"Европейский совет принял решение начать переговоры о членстве Боснии и Герцеговины. Поздравляем! Ваше место в нашей европейской семье", - сказал он.

Он назвал это решение "важным шагом" на пути страны в ЕС.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!