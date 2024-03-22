США сообщили об уничтожении двух противокорабельных ракет хуситов

Силы сформированной США международной коалиции уничтожили две противокорабельные баллистические ракеты и один беспилотный надводный аппарат мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах". Об этом сообщило в четверг Центральное командование ВС США (CENTCOM), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Самолет коалиции уничтожил один беспилотный надводный аппарат, запущенный поддерживаемыми Ираном террористами-хуситами с контролируемой ими территории Йемена. Кроме того, силы коалиции уничтожили две противокорабельные баллистические ракеты", - говорится в сообщении, опубликованном командованием на его странице в X (ранее Twitter).

При этом, как отмечает CENTCOM, о повреждениях судов США и коалиции не сообщалось.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября 2023 года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

В ответ на действия "Ансар Аллах" американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море.

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