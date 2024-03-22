Трамп считает, что Байден разрушает США
Президент США Джо Байден (Демократическая партия) разрушает страну своей миграционной политикой.
Как передает Day.Az, такое мнение выразил бывший американский лидер Дональд Трамп (Республиканская партия).
"Допуская вторжение [нелегальных] мигрантов, Байден убивает их [социальное обеспечение и медицинскую помощь] и разрушает нашу страну", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Он в очередной раз назвал демократа "худшим президентом в истории" США.
Ранее Трамп заявил, что политика Байдена привела к увеличению числа нелегальных мигрантов в стране до 15 млн. По его мнению, действующий президент едва ли понимает реальные масштабы кризиса.
Ситуация с нелегальной миграцией является предметом споров южных штатов и федерального правительства уже несколько лет. Наиболее напряженная обстановка сложилась в штате Техас, губернатор которого Грег Эбботт выступает за жесткое пресечение нелегальной миграции и против политики нынешней американской администрации в этом вопросе. Губернатор-республиканец начал высылать нелегалов на автобусах в крупные города, в том числе в Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.
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