В США начнут продавать первые в мире «умные» пистолеты

Компания Biofire начнет продавать в США "умные" пистолеты, которые стреляют только когда их в руках держат авторизованные пользователи.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал NBC News.

После десятилетий неудачных попыток других производителей вывести на рынок надежный "умный пистолет", стартап из Колорадо Biofire заявил, что к концу месяца отправит свою первую партию 9-мм пистолетов, оснащенных технологиями распознавания отпечатков пальцев и лиц. Первая партия будет отправлена инвесторам компании.

Пистолет будет стоить $1499. Он предназначен для очень конкретной цели: оружие, к которому можно быстро получить доступ для защиты от злоумышленника в доме, но которое не может быть использовано кем-либо посторонним, особенно детьми.

Сторонники контроля над огнестрельным оружием уже давно рассматривают биометрические технологии как способ изменить ситуацию в плане сокращения насилия с применением огнестрельного оружия, отмечает телеканал.

Кай Клопфер, генеральный директор и основатель компании, заявил, что их изобретение надежно и тщательно проверено. Это не просто стандартное огнестрельное оружие с прикрепленными биомеханическими датчиками - когда авторизованный пользователь нажимает на спусковой крючок, он посылает электрический сигнал для выстрела пули, а не полагается на физический спусковой механизм - первое оружие, когда-либо предназначенное для стрельбы таким образом, подчеркивает Biofire.

Пистолет спроектирован таким образом, чтобы позволить до пяти уполномоченным лицам произвести выстрел из оружия сразу после его захвата и отключить спусковой механизм в тот момент, когда оно выйдет из их рук. Биометрическая технология не будет работать, если лица и руки пользователей будут полностью закрыты.

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