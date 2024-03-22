https://news.day.az/world/1646512.html Цепная авария в Турции - есть раненные и погибшие
Цепная авария в Турции - есть раненные и погибшие
В турецком городе Измире произошла цепная дорожно-транспортная авария с летальным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "TRT Haber", столкнулись пять автомобилей и скутер.
После инцидента дорога на некоторое время была закрыта для движения транспорта.
По факту ДТП проводится расследование.
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