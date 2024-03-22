Цепная авария в Турции

- есть раненные и погибшие

В турецком городе Измире произошла цепная дорожно-транспортная авария с летальным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "TRT Haber", столкнулись пять автомобилей и скутер.

После инцидента дорога на некоторое время была закрыта для движения транспорта.

По факту ДТП проводится расследование.

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