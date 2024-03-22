Сильное землетрясение в Таджикистане у границы с Кыргызстаном

Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано в Таджикистане, очаг расположен у границы с Кыргызстаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, который отслеживает землетрясения в странах Центральной Азии.

Как отмечается в сообщении центра, толчки были зафиксированы в 08:47 по местному времени (07:47 по Баку - ред.) в горной местности в районе Лахш Таджикистана, который граничит с Баткенской областью Киргизии. От Душанбе очаг находится на удалении в 270 км, в столице Таджикистана толчки не ощущались.

Сведений о пострадавших и разрушениях нет.

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