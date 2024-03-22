https://news.day.az/world/1646521.html В ЕС призвали ЕК подготовить новые санкции против Беларуси, Ирана и КНДР
В ЕС призвали ЕК подготовить новые санкции против Беларуси, Ирана и КНДР
Лидеры европейских стран в очередной раз призвали к новым санкциям против России и усилению борьбы с их обходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на заявление, опубликованное по итогам первого дня саммита по Украине, Ближнему востоку и безопасности в Европе, ограничительные меры Еврокомиссия может подготовить еще и против Беларуси, Ирана и Северной Кореи.
Отмечается, что Евросоюз введет существенные санкции против Ирана, если страна поставит России баллистические ракеты.
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