В ЕС призвали ЕК подготовить новые санкции против Беларуси, Ирана и КНДР

Лидеры европейских стран в очередной раз призвали к новым санкциям против России и усилению борьбы с их обходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на заявление, опубликованное по итогам первого дня саммита по Украине, Ближнему востоку и безопасности в Европе, ограничительные меры Еврокомиссия может подготовить еще и против Беларуси, Ирана и Северной Кореи.

Отмечается, что Евросоюз введет существенные санкции против Ирана, если страна поставит России баллистические ракеты.

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