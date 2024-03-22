Спонсоры Хейли начали поддерживать главного соперника Трампа

Богатейшие спонсоры Никки Хейли, которая приостановила свою кампанию по участию в президентской гонке, начали поддерживать главного конкурента Дональда Трампа, действующего главу государства Джо Байдена. Как передает Day.Az, об этом пишет Fox News.

Так, один из главных сторонников Хейли, бизнесмен и медиамагнат Гарри Слоан заявил, что предпринимает попытки убедить "богатых друзей и бизнес-лидеров" поддержать Трампа.

Он подчеркнул, что уже обратился к ряду бизнесменов и планирует провести сбор средств для Байдена.

"Один источник, знакомый с этой инициативой, сообщил изданию, что по крайней мере полдюжины бывших спонсоров Хейли уже подписались, чтобы оказать помощь предвыборной кампании Байдена", - говорится в тексте.

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