В ЕС назвали размер нового тарифа на зерно из России и Беларуси

Размер тарифа на ввоз в Евросоюз зерна из России и Беларуси может достигать €95 за тонну, однако сроки его введения в действие пока не известны. Об этом сообщил журналистам европейский источник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Новые тарифы должны быть достаточно высокими, чтобы препятствовать нынешнему объему импорта. В зависимости от конкретного продукта они увеличатся до €95 за тонну, - сказал он. - О сроках [вступления в силу] говорить очень сложно. [В случае одобрения этого предложения на саммите ЕС] нужно еще большинство в Совете ЕС [на уровне министров сельского хозяйства] для принятия решения. Мы надеемся, что все пройдет быстро".

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