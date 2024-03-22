В ЕС хотят до июня определиться с вариантами финансирования расходов на оборону

Лидеры стран Евросоюза намерены "изучить все варианты мобилизации финансирования [на оборону] и сообщить об этом к июню", отложив на пару месяцев новую битву за выпуск евробондов. Об этом сообщила газета Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе, который проходит 21-22 марта, было заявлено, что участники форума не приняли решения о выпуске оборонных облигаций для финансирования милитаризации промышленности ЕС - дискуссия об этом "находится в самом начале".

С подобной инициативой выступило правительство Франции, которое направило письмо странам Евросоюза с предложением выпустить совместные долговые обязательства для покрытия возросших расходов на оборону. Аналогичный финансовый инструмент использовался странами ЕС для восстановления экономики после пандемии.

Возможность выпуска евробондов поддерживают, в частности, Польша и Эстония, однако, как отмечает издание, против увеличения совместных заимствований "выступает ряд более богатых государств, которые заявляют, что существующие финансовые механизмы адекватны". Среди них - Австрия, Германия, Дания и Нидерланды.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте с самого начала саммита, как подчеркивает FT, выражал несогласие Амстердама с данной идеей. "Мы против этого... так как это приведет к передаче власти Брюсселю", - сказал глава правительства в качестве одного из аргументов.

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