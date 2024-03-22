Латвия предложит ЕС запретить экспорт в РФ марганцевой руды и оксида алюминия

Латвия попросит страны Евросоюза запретить в рамках 14-го пакета санкций поставки в Россию используемого в оборонной промышленности сырья, включая марганцевую руду и оксид алюминия. Об этом заявила премьер-министр республики Эвика Силиня перед началом очередной встречи лидеров стран ЕС в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Есть еще продукты, которые Россия использует в военной промышленности, поэтому мы с нетерпением ждем нового пакета санкций <...>. Латвия будет просить включить в 14-й пакет санкций марганцевую руду и оксид алюминия", - отметила она. Ранее с аналогичным призывом выступил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш.

15 марта представитель ЕС заявил журналистам в Брюсселе, что Евросоюз работает над 14-м пакетом санкций против РФ, в который войдут меры борьбы с обходом предыдущих ограничений. Сообщество с февраля 2022 года ввело 13 пакетов индивидуальных и экономических санкций против России из-за военной операции на Украине. Последний пакет был утвержден 23 февраля. Меры коснулись 106 физических и 88 юридических лиц из РФ и ряда других стран, включая Индию, Казахстан, Китай, Сербию, Таиланд, Турцию, Шри-Ланку.

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