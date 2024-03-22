США ищут варианты сохранить военное присутствие в Нигере

Власти Соединенных Штатов рассматривают все возможные варианты, чтобы сохранить свое военное присутствие в Нигере после разрыва военного соглашения. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на американских чиновников, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, США пытаются в ходе переговоров за закрытыми дверями определить, могут ли они сохранить какое-либо присутствие в сфере безопасности в стране. Американские чиновники называют ситуацию "динамичной", отмечая, что обе стороны изучают условия, при которых американское военное присутствие может продолжиться. В качестве варианта рассматривается сокращение численности американских военнослужащих. В настоящее время военные силы США в Нигере насчитывают около 1 тыс. человек. Также Соединенные Штаты располагают крупной базой беспилотных летательных аппаратов на севере страны в городе Агадесе, что является "частью усилий по борьбе с боевиками-исламистами в регионе", пишет WP.

Высокопоставленный американский чиновник сказал изданию, что решение Нигера разорвать соглашение могло стать реакцией на высказанную Вашингтоном на прошлой неделе озабоченность "относительно направления, в котором движется Нигер".

Разрыв военного соглашения с США

16 марта мятежники в Нигере сообщили о разрыве военного соглашения с США и о немедленном вступлении в силу этого решения. Позднее помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер сообщила, что мятежники в Нигере пока не требуют, чтобы американские силы покинули территорию их страны.

4 декабря 2023 года министр обороны африканской страны генерал Салифу Моди и заместитель главы российского военного ведомства генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров подписали документ о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в сфере обороны.

В конце июля 2023 года в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении главы государства Мохамеда Базума от власти. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани.

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