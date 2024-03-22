Глава МИД Швейцарии не исключил отсрочки конференции по Украине

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис не исключил переноса на более поздний срок конференции по Украине, которую первоначально Берн планировал провести до лета 2024 года. В интервью телекомпании RTS министр сказал, что со сроками и форматом форума во внешнеполитическом ведомстве намерены определиться к середине апреля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"К середине апреля мы решим, что будем делать. Проведем ли мы эту конференцию, да или нет? Отложим ли мы эту конференцию? Проведем ли мы две, чтобы иметь два суждения, которые могут продвигаться одновременно? Мы находимся сейчас на этой промежуточной фазе, которую мы называем исследовательской", - сказал Кассис.

Глава МИД отметил, что с середины января 2024 года представители Швейцарии осуществляют интенсивные международные контакты, посвященные подготовке конференции, чтобы "поговорить, послушать, понять" позиции стран, их готовность к тем или иным действиям. "Для нас важно то, что все признают легитимность Швейцарии в этом демарше [по проведению конференции], и рады, что Швейцария это делает, - пояснил Кассис. - Но они не знают, что сказать о отношении того, какой путь правильный", в этом состоит трудность задачи".

Швейцарский министр, совершающий в настоящий момент турне по странам Восточной Африки, обсудил вопрос о подготовке к конференции, в частности, в Эфиопии. Он пояснил, что это было важно, поскольку Эфиопия является членом БРИКС. Министр не скрывал, что подходы стран глобального Юга к конференции "не всегда совместимы" с позицией США и Евросоюза.

В январе в Берне позитивно отреагировали на просьбу президента Украины о проведении на территории Швейцарии мирной конференции высокого уровня. На брифинге в ООН 23 февраля Кассис сообщил, что такой форум, который Швейцария намерена созвать до начала лета, пройдет на министерском уровне. Он также подчеркнул, что речь идет о "поиске пути, который рано или поздно мог бы обеспечить включение России" в этот процесс.

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