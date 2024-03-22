Орбан заявил о нахождении ЕС в плену у Сороса

Европейский союз (ЕС) не может проводить миролюбивую политику, поскольку находится в плену у американского бизнесмена Джорджа Сороса. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Орбан прокомментировал позицию европейских политиков по урегулированию в Украине. По его словам, общественное мнение все больше склоняется к поддержке партий, выступающих за мирное урегулирование. Политик также добавил, что это чувствуют и лидеры ЕС.

"Поворот в сторону мира в Европе не удается, потому что Брюссель на самом деле является пленником сети Джорджа Сороса", - заявил премьер Венгрии. Он добавил, что представители бизнесмена оказывают огромное влияние на европейскую политику, поскольку тот выстраивал свою сеть влияния в течение 30 лет. Орбан подчеркнул, что европейцы смогут дать оценку деятельности "провоенных политиков" на выборах в Европарламент.

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