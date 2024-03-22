Германия легализовала каннабис

Бундесрат Германии одобрил законопроект о легализации каннабиса с 1 апреля. Трансляция заседания велась на YouTube-канале законодательного органа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На заседании рассматривался вопрос об отправке законопроекта на дополнительное согласование в профильный комитет парламента. Однако инициатива не набрала необходимое количество голосов, обеспечив одобрение законопроекта.

"Это меньшинство, таким образом голосование в комитете отпадает", - заявила спикер бундесрата Мануэла Швезиг. Таким образом, закон о легализации хранения и выращивания марихуаны вступит в силу 1 апреля.

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