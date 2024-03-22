В Польше подготовили проект закона о гражданской обороне

В Польше подготовлен проект закона о гражданской обороне. Об этом сообщил телеканалу Polsat руководитель Бюро национальной безопасности республики Яцек Севера, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Очень хорошо, что подготовленная в такое короткое время концепция гражданской обороны увидит свет", - сказал он.

По словам Северы, он еще не ознакомился с полным вариантом этого документа, но обсуждал его отдельные пункты с главой Минобороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем. Главным в проекте закона является "создание инфраструктуры гражданской обороны в крупных городах".

В пятницу документ будет представлен на рассмотрение депутатам Сейма (нижней палаты польского парламента).

Ранее эксперты Национальной контрольной палаты признали, что в настоящее время система гражданской обороны в Польше отсутствует.

По данным польской службы пожарной охраны за 2023 год, общее число укрытий в стране превышало 300 тыс., большинство из которых находилось в нерабочем состоянии. Они рассчитаны на одновременное пребывание примерно 1,1 млн человек.

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