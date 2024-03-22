В США заявили о близости к скорому соглашению о прекращении огня в Газе

США, Катар и Египет близки к соглашению о прекращении огня в секторе Газа.

Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"США, Египет и Катар работают круглосуточно в регионе, чтобы добиться немедленного устойчивого прекращения огня. Полагаем, что мы близки. Пока мы не достигли этого момента", - рассказала дипломат.

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