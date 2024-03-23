Президент Финляндии совершит первую поездку на границу с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб отправится на границу с Россией, это будет его первая поездка после вступления в должность. Сообщение опубликовано на сайте канцелярии президента Финляндии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как сообщается, свою первую поездку по стране Стубб совершит 27 марта. Вместе с супругой он посетит КПП "Ниирала" ("Вяртсиля"), а также близлежащие города Ниирала и Йоэнсуу.

"Президентская чета будет ознакомлена с деятельностью Северо-Карельского пограничного округа", - заявили в канцелярии финского лидера. Также запланированы публичные встречи с жителями близлежащих городов.

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